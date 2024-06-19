В Хабаровском крае расшивают «бутылочное горлышко» на БАМе

— Участок примыкает к старому и новому Дуссе-Алиньским тоннелям, расположенным на Буреинском хребте, и проходит вдоль русла реки Солони. Чтобы избежать размывов полотна в паводковый период, реконструировано пять водопропускных труб. Для предотвращения оползней и камнепадов вдоль пути проведена отчистка склонов от свободно лежащих камней, установлено более 42 тыс. кв. м защитного сетчатого покрытия. Всего же уложено 6 км нового пути и 3 стрелочных перевода, — рассказали в пресс-службе ДВЖД. — Строительные работы проводились в условиях уникальной экосистемы дальневосточной тайги с применением специальных технологий, снижающих влияние на окружающую среду. По завершению строительства для поддержания численности ценных видов рыб в реки Дальнего Востока будет выпущена молодь кеты, осетра и калуги. Также лесной массив пополнится саженцами даурской лиственницы.