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Предприятие из Хабаровского края продавало просроченную икру сельди

Россельхознадзор организовал внеплановую проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за нарушение требований технического регламента к ответственности привлекли рыбоперерабатывающее предприятие. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 6 июня провело проверку компании, работающей в Амурске. На нее наложили штраф. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Основанием для проверки стали полученные данные из федеральной системы о том, что предприятие произвело больше трех тонн соленой икры сельди из просроченного сырья.

«Также в компоненте “Веста” ФГИС “ВетИС” отсутствовали сведения о проведении в 2023 году лабораторных исследований, подтверждающих безопасность произведенной продукции», — рассказали в Россельхознадзоре.

Оказалось, что компания не оформила декларацию о соответствии икры, что стало нарушением технического регламента.

Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей. В связи с изменениями в административном кодексе, руководство оплатило половину от суммы.

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