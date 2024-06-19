Предприятие из Хабаровского края продавало просроченную икру сельди

В Хабаровском крае за нарушение требований технического регламента к ответственности привлекли рыбоперерабатывающее предприятие. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 6 июня провело проверку компании, работающей в Амурске. На нее наложили штраф. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Основанием для проверки стали полученные данные из федеральной системы о том, что предприятие произвело больше трех тонн соленой икры сельди из просроченного сырья.
«Также в компоненте “Веста” ФГИС “ВетИС” отсутствовали сведения о проведении в 2023 году лабораторных исследований, подтверждающих безопасность произведенной продукции», — рассказали в Россельхознадзоре.
Оказалось, что компания не оформила декларацию о соответствии икры, что стало нарушением технического регламента.
Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей. В связи с изменениями в административном кодексе, руководство оплатило половину от суммы.