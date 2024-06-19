Предприятие из Хабаровского края продавало просроченную икру сельди

В Хабаровском крае за нарушение требований технического регламента к ответственности привлекли рыбоперерабатывающее предприятие. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 6 июня провело проверку компании, работающей в Амурске. На нее наложили штраф. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".