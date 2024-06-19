Как добиться повышения зарплаты на работе в Казахстане

«Нельзя сравнивать свою заработную плату и коллег на схожих должностях. Точнее — не стоит использовать это как аргумент перед начальством, ведь данные об оплате труда должны быть конфиденциальными. Прибавка к зарплате реальна, когда вы правильно оцениваете свои достижения и профессиональные навыки. Ориентируйтесь на один год. Отличное решение — собрать в одном файле результаты своей работы за 12 месяцев. Если вы принесли пользу компании или департаменту, то на увеличение оплаты надеяться можно».