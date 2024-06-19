Как добиться повышения зарплаты на работе в Казахстане

Заработная плата является основным источником дохода для большинства казахстанцев. Однако ее рост может не успевать за инфляцией или актуальными изменениями на рынке труда по различным причинам.
В этом случае работник может сам инициировать переговоры о пересмотре условий оплаты труда.
Как сообщают аналитики портала частных объявлений OLX, в этом вопросе важно тщательно подготовить обоснование для требования более высокой зарплаты.
Подготовка — важная часть процесса
Согласно сообщению источника, важно не просто попросить поднять зарплату, но сначала тщательно проанализировать собственные профессиональные достижения в компании, чтобы найти аргументы в свою пользу.
«В основном компания оценивает такие факторы при принятии решения: процент достигнутых целей, которые ставили до этого; удовлетворенность команды сотрудником; нетипичные события (конфликты, расширение зоны ответственности); время с момента предыдущего повышения; финансовое состояние компании. Сразу учитывайте эти факторы до того, как попросить о повышении зарплаты».
При этом сообщается, что казахстанцам важно оценить свою «стоимость» в качестве специалиста. Для этого нужно сравнить заработную плату на схожих должностях и с аналогичным опытом работы через сайты по поиску работы, рекрутинговые агентства и так далее.
«Нельзя сравнивать свою заработную плату и коллег на схожих должностях. Точнее — не стоит использовать это как аргумент перед начальством, ведь данные об оплате труда должны быть конфиденциальными. Прибавка к зарплате реальна, когда вы правильно оцениваете свои достижения и профессиональные навыки. Ориентируйтесь на один год. Отличное решение — собрать в одном файле результаты своей работы за 12 месяцев. Если вы принесли пользу компании или департаменту, то на увеличение оплаты надеяться можно».
Процесс переговоров
Когда собраны данные о личных достижениях и доказательства своей ценности для компании, следует подобрать «правильное» время для начала обсуждения повышения заработной платы с руководством.
Оно может зависеть от финансового положения организации, времени суток (не в обед или конце рабочего дня), завершения личных проектов и даже настроения руководства.
«Что касается подготовки к общению, здесь снова важна иерархия. Вы можете записаться к руководителю на прием через секретаря или просто спросить напрямую, какой момент для него будет удобным. Будьте готовым к диалогу, ведь в идеале нужно показать себя не со стороны просящего, а со стороны заслуживающего».
Также отмечается, что лучшим временем для переговоров может стать начало дня, а днем недели — четверг или пятница. Само общение между сотрудником и начальником должно быть честным, открытым и ясным. Следует выражать свои мысли правильно и четко, чтобы не возникало двусмысленных ситуаций.
«Наиболее действенный способ, как добиться повышения зарплаты, — говорить на языке фактов. Это стандартная схема в таком методе убеждения как логос (логика). Обычно работодатели хотят получить от сотрудников конкретный результат, выгоду и практическую ценность. Лучший способ это показать — использовать цифры и статистику».
Если поступил отказ
Отказ в повышении зарплаты может быть связан со множеством причин, включая недостаток ресурсов у компании в текущий момент или сложный финансовый период. В этом случае можно поискать компромиссы и альтернативные решения: попросить премию или бонусы — если в последние месяцы показатели продуктивности были высокими; установить сроки — договориться, что заработную плату поднимут после того, как вы покажете эффективность в текущем проекте.
«В любом случае принимайте отказ гордо и без эмоций. В ваших силах попытаться еще раз убедить начальство в вашей продуктивности. Помните, что все в ваших руках. При положительном результате важно обсудить свои дальнейшие действия. А при негативном — постараться найти компромисс», — отмечают в источнике. Ранее мы рассказывали, как «выбить» задержанную зарплату до судебных разбирательств в Казахстане.