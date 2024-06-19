Застройщика в Хабаровске привлекли к ответственности за нарушение порядка

В Хабаровске по инициативе прокуратуры застройщик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка строительства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Кировского района г. Хабаровска провела проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о начале строительных работ без разрешительной документации.
Установлено, что в марте этого года застройщику выдано разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Волочаевской в г. Хабаровске. Однако фактически строительные работы начаты до получения разрешительных документов на их выполнение.
Прокурор района внес руководителю застройщика представление. На основании постановления прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства) в виде штрафа на сумму 10 тыс. рублей.
Ход строительства многоквартирного дома находится на контроле прокуратуры района.