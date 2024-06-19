Проект просто огонь

Городские власти вели строительство крематория более десяти лет (на другом кладбище — Восточном), но оно так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В дальнейшем руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса. Рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств или за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года городские власти решили достроить объект за счет бюджета Перми. В то же время краевые коллеги считали, что объект мог быть построен в рамках концессионного соглашения с частным инвестором. В прошлом году реализацию проекта администрация Перми приостановила, а в феврале неожиданно представила депутатам гордумы новый прорабатываемый вариант — строительство на Северном кладбище крематория из быстровозводимых конструкций. Начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов никаких параметров будущего здания тогда не сообщил, только уточнил, что изучается опыт других регионов и формируется новое проектное решение, а участок под объект уже определен.