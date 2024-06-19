Проект просто огонь

При этом оператор ТКО будет заниматься возведением крематория, а городская администрация предоставит земельный участок. Строительство предполагается разделить на несколько этапов. Первый этап планируется завершить в 2024—2025 годах. К этому времени должен быть построен сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания. На втором этапе будет вестись возведение колумбария и административного здания.
Источник в правительстве Пермского края подтвердил «Ъ-Прикамье» намерение реализовать проект. По его словам, планы построить крематорий на Северном кладбище появились после многолетней проблемы города с постройкой крематория на новом кладбище Восточном. «ПРО ТКО — коммерческая организация, но принадлежит региону. То есть будет обеспечен контроль реализации проекта. Кроме того, крематорий предполагается реализовать за счет доходов от коммерческой деятельности организации и привлеченных средств, без нагрузки на бюджет», — аргументирует источник. Он добавил также, что изучен опыт строительства подобных объектов в других городах, рассматривается несколько проектных решений. Стоимость работ источник не раскрыл.
АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. ПРО ТКО координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.
Городские власти вели строительство крематория более десяти лет (на другом кладбище — Восточном), но оно так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В дальнейшем руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса. Рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств или за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года городские власти решили достроить объект за счет бюджета Перми. В то же время краевые коллеги считали, что объект мог быть построен в рамках концессионного соглашения с частным инвестором. В прошлом году реализацию проекта администрация Перми приостановила, а в феврале неожиданно представила депутатам гордумы новый прорабатываемый вариант — строительство на Северном кладбище крематория из быстровозводимых конструкций. Начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов никаких параметров будущего здания тогда не сообщил, только уточнил, что изучается опыт других регионов и формируется новое проектное решение, а участок под объект уже определен.
По словам председателя экономического комитета городской думы Арсена Болквадзе, способ реализации проекта с помощью компании, находящейся в ведомстве краевых властей, является «рабочим вариантом»: «это позволит, наконец, начать процедуру строительства и проконтролировать все работы». Господин Болквадзе отметил также, что объект можно построить до конца 2025 года при условии стабильного финансирования, а для этого, вероятно, будет нужна помощь краевых властей. «Насколько мне известно, происходит корректировка проектной документации, подбирается альтернативное качественное оборудование, которое можно будет приобрести, не взирая на санкции», — пояснил эксперт.
Депутат Пермской гордумы, член комитета по городскому хозяйству Владимир Молоковских назвал крематорий «востребованным» объектом для Пермского края, поскольку мест для захоронения остается мало. При этом особое внимание стоит обратить на критерии и принципы выбора подрядчика. «Это масштабный и непростой объект, требующий серьезного отношения. Выбор компании для реализации накладывает определенные обязательства не только на самого подрядчика, но и на того, кто его выбирает. Думаю, стоит обратить внимание на те организации, которые занимались чем-то подобным, поскольку техническое задание требует определенных навыков», — считает господин Молоковских.