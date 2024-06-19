Акционера новосибирской «Ангиолайн» Наталью Лебедеву задержали в Москве

О задержании в Москве акционера «Ангиолайн» сообщил портал «Континент Сибирь» со ссылкой на свой источник.
Наталью Лебедеву подозревают в присвоении чужого имущества. По версии следствия, женщина похитила со счетов АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» денежные средства в особо крупном размере.
В настоящее время женщину этапируют из Москвы в Новосибирск.
«Ангиолайн» одна из ведущих инновационных промышленных компаний Новосибирской области — производит медицинские изделия для интервенционной кардиологии.