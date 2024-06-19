В Хабаровской епархии попросили смягчить наказание застройщику, укравшему сотни миллионов рублей

Дом не смогли достроить из-за непорядочности застройщика. Злоупотребляя служебное положение руководство фирмы путем нерационального и нецелевого использования денег, полученных от дольщиков ЖК «Ленинградский», потратило на личные нужды и нужды пособников более 470 миллионов рублей. На достройку дома денег не осталось. Руководитель сел на скамью подсудимых. Его признали виновным в инкриминируемых деяниях и приговорили к лишению свободы на срок два с половиной года.