Два с половиной миллиона за вышку. Вузы снова подняли цены на обучение

В 2024 году петербургские вузы возьмут на бюджет 31 425 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета. Это на 1 784 человека больше, чем годом ранее. В 2023 году в городе средний конкурс составил 19 человек на место (при том, что абитуриенты подавали документы одновременно в несколько вузов и на несколько специальностей), сейчас борьба может ожесточиться в условиях продолжающегося роста числа иногородних студентов. Так что к ценам на платную учебу стоит присмотреться — хотя бы для перестраховки.