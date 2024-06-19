Какие пособия и соцвыплаты выплачивают в Казахстане

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 255,5 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 33,5 млрд тенге.