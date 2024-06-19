Какие пособия и соцвыплаты выплачивают в Казахстане

Порядка 289 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.
С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 255,5 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 33,5 млрд тенге.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июня 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 93,7 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 62,8 тыс. семей.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы — 95 496 тенге, 2 группы — 76 397 тенге, 3 группы — 52 089 тенге.
По состоянию на 1 июня 2024 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 57 090 тенге, по потере кормильца — 58 738 тенге.