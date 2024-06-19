Мэр Хабаровска пообещал досрочно отремонтировать проспект 60-летия Октября

Дорожные рабочие продолжают активную фазу капитально ремонта проспекта 60-летия Октября в Хабаровске от улицы Машинистов до Аэродромной несмотря на неподходящую для реконструкции погоду. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по плану все работы на объекте должны завершить до 30 ноября, однако реконструкция может быть завершена и раньше.
Накануне объект посетил мэр краевой столицы Сергей Кравчук, который поручил ускорить процесс. По информации пресс-службы администрации Хабаровска, стороны пришли к пониманию — теперь подрядчик должен привести проезжую часть в нормативное состояние до конца сентября. За темпом и качеством работ на проспекте проследят специалисты городского управления дорог.
— Нам создаёт неудобства погода — много дождей. Но в это время мы ведем виды работ, которые можно выполнять в таких условиях — укладываем бордюрный камень, выравниваем основание и так далее. Так удаётся не снижать темпы работ, — сказал руководитель работ компании «Благострой» Николай Верещагин.
Отметим, что реконструкция проспекта 60-летия Октября стала возможна благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего же в этом году в Хабаровске благодаря федеральному финансированию в этом году должны привести в порядок 33 городские дороги — на 9 объектах завершены работы, на 15 ведутся, 9 участков стоят в очереди на ремонт.