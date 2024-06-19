Мэр Хабаровска пообещал досрочно отремонтировать проспект 60-летия Октября

Дорожные рабочие продолжают активную фазу капитально ремонта проспекта 60-летия Октября в Хабаровске от улицы Машинистов до Аэродромной несмотря на неподходящую для реконструкции погоду. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по плану все работы на объекте должны завершить до 30 ноября, однако реконструкция может быть завершена и раньше.