В Молдове запустят программу дифференцированных тарифов на электроэнергию

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Молдове будет запущен пилотный проект по внедрению дифференцированных тарифов на электроэнергию, сообщил глава Министерства энергетики Виктор Парликов.
Для этого Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило коэффициенты дифференцированных тарифов на электроэнергию.
Так, потребители будут платить половину обычной цены за один кВт/ч с 00.00 до 6.00, стандартную стоимость за потребление — с 11.00 до 16.00, а с 16.00 до 00.00 тариф будет увеличен в 1,2 раза.
Для реализации проекта ряду потребителей будут установлены «умные» счетчики, что является частью национального плана по цифровизации энергетического сектора. Участники тестирования будут определены электрораспределительными компаниями на основе выборки, сформированной по демографическим и географическим принципам.
Глава Минэнерго отметил, что цель проекта — наблюдение за поведением потребителей, за возможным изменением их привычек в использовании электричества.
«Поможет ли ночной тариф снизить пики потребления и стабилизировать электросистему? Особенно в зимние месяцы, когда существует острая необходимость снижения пиков энергопотребления».
Умные счетчики будут измерять потребление через короткие промежутки времени и автоматически передавать данные электрораспределительной компании, без необходимости физического считывания показаний сотрудниками организации.
«После тестового периода дифференцированные тарифы смогут распространиться на всю страну. Мы еще работаем над адаптацией нормативной базы и созданием необходимой инфраструктуры», — пояснил министр.
Пилотный проект по внедрению дифференцированных тарифов на электроэнергию осуществляется Министерством энергетики в партнерстве с ПРООН в Молдове и правительством Италии.