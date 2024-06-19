Электробусы вышли еще на девять маршрутов Москвы

С 2022 года в столицу приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Кроме того, в новых электробусах передний указатель маршрута больше на 18 процентов (его стало заметнее издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 до 80 километров — машина едет дальше после подзарядки, при этом ее вес остается прежним.