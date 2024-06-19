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Электробусы вышли еще на девять маршрутов Москвы

Электробусы начали работу еще на девяти столичных маршрутах. На них вышло более 80 экологичных машин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«Москва — лидер по развитию электротранспорта в Европе. Сегодня в городе курсирует более 1700 электробусов на 126 маршрутах. Все они полностью российского производства. Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Теперь жители 26 районов могут еще комфортнее добираться до станций метро, Московских центральных диаметров и других важных городских объектов.

Электробусы начали курсировать на маршрутах:

— «Метро “Парк Победы”» — «Метро “Владыкино”» (М2);

— «Метро “Нагорная”» — «Метро “Ленинский проспект”» (№ 317);

— «Саратовская улица» — «Метро “Таганская”» (№ 74);

— «Саратовская улица» — «Улица Головачева» (№ 228);

— «Саратовская улица» — «Улица Васильцовский Стан» (№ 234);

— «Саратовская улица» — «МЦК ЗИЛ» (С790);

— «9-й микрорайон Кожухова» — «Метро “Лухмановская”» (№ 808);

— «9-й микрорайон Кожухова» — «Некрасовская улица» (№ 849);

— «9-й микрорайон Кожухова» — «17-й квартал Люберецких Полей» (№ 855).

Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Первые электробусы российского производства появились здесь в сентябре 2018 года. Замена одного автобуса уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год.

Экологичный транспорт обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи транспортного средства в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.

С 2022 года в столицу приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Кроме того, в новых электробусах передний указатель маршрута больше на 18 процентов (его стало заметнее издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 до 80 километров — машина едет дальше после подзарядки, при этом ее вес остается прежним.

В этом году ПАО «КамАЗ» поставляет в парки Мосгортранса электробусы в обновленном дизайне. Их отличает измененная форма бампера и капота, а также новый вид габаритных и противотуманных фар. На дорогах столицы курсирует уже более 60 обновленных электробусов.

Экологичный транспорт обслуживают на девяти площадках. Столица стала первым городом в России, где для него начали строить специальные парки. Сегодня их уже три: «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».