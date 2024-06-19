Электробусы вышли еще на девять маршрутов Москвы

«Москва — лидер по развитию электротранспорта в Европе. Сегодня в городе курсирует более 1700 электробусов на 126 маршрутах. Все они полностью российского производства. Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.
Теперь жители 26 районов могут еще комфортнее добираться до станций метро, Московских центральных диаметров и других важных городских объектов.
Электробусы начали курсировать на маршрутах:
— «Метро “Парк Победы”» — «Метро “Владыкино”» (М2);
— «Метро “Нагорная”» — «Метро “Ленинский проспект”» (№ 317);
— «Саратовская улица» — «Метро “Таганская”» (№ 74);
— «Саратовская улица» — «Улица Головачева» (№ 228);
— «Саратовская улица» — «Улица Васильцовский Стан» (№ 234);
— «Саратовская улица» — «МЦК ЗИЛ» (С790);
— «9-й микрорайон Кожухова» — «Метро “Лухмановская”» (№ 808);
— «9-й микрорайон Кожухова» — «Некрасовская улица» (№ 849);
— «9-й микрорайон Кожухова» — «17-й квартал Люберецких Полей» (№ 855).
Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Первые электробусы российского производства появились здесь в сентябре 2018 года. Замена одного автобуса уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год.
Экологичный транспорт обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи транспортного средства в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.
С 2022 года в столицу приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Кроме того, в новых электробусах передний указатель маршрута больше на 18 процентов (его стало заметнее издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 до 80 километров — машина едет дальше после подзарядки, при этом ее вес остается прежним.
В этом году ПАО «КамАЗ» поставляет в парки Мосгортранса электробусы в обновленном дизайне. Их отличает измененная форма бампера и капота, а также новый вид габаритных и противотуманных фар. На дорогах столицы курсирует уже более 60 обновленных электробусов.
Экологичный транспорт обслуживают на девяти площадках. Столица стала первым городом в России, где для него начали строить специальные парки. Сегодня их уже три: «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».