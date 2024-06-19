В Татарстане вновь снижается средняя стоимость поездки на такси

В январе цены на такси были на уровне 33,3 рубля за километр, в апреле — 31,2 рубля. С начала года этот вид передвижения подешевел на 8,3%. При чем в мае цены были на 2% ниже, чем в апреле.
Однако, если сравнивать с прошлогодними показателями, то такси подорожало на 18,1%. Тогда поездка обходилась всего 25,9 рубля. В мае 2024 года средняя стоимость услуги в республике оказалась ниже, чем в среднем по России и ПФО (41,6 и 33,2 рубля соответственно).
Напомним, финал VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» пройдет в Казани с 8 по 11 июля. До этого в столице Татарстана проходил только региональный этап.