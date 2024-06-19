В Иркутской области увеличат расходы на здравоохранение и ЖКХ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который принимает участие в сессии Законодательного собрания, отметил, что бюджет региона формируется в непростых экономических условиях, обусловленных действием санкций. С этим связано в том числе сокращение поступления налога на прибыль предприятий, за счет которого формируется около 40% доходной части региональной казны. Тем не менее, бюджет сохранит социальную направленность, а по ряду направлений расходы планируется увеличить. Речь идет об обеспечении жильем детей-сирот, о лекарственном обеспечении жителей региона и развитии системы здравоохранения, о подготовке объектов к новому отопительному сезону и о ряде других направлений. Особое внимание по-прежнему будет уделяться своевременной выплате социальных пособий и заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщает пресс-служба Заксобрания.