В Иркутской области увеличат расходы на здравоохранение и ЖКХ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который принимает участие в сессии Законодательного собрания, отметил, что бюджет региона формируется в непростых экономических условиях, обусловленных действием санкций. С этим связано в том числе сокращение поступления налога на прибыль предприятий, за счет которого формируется около 40% доходной части региональной казны. Тем не менее, бюджет сохранит социальную направленность, а по ряду направлений расходы планируется увеличить. Речь идет об обеспечении жильем детей-сирот, о лекарственном обеспечении жителей региона и развитии системы здравоохранения, о подготовке объектов к новому отопительному сезону и о ряде других направлений. Особое внимание по-прежнему будет уделяться своевременной выплате социальных пособий и заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Основные изменения в бюджет Иркутской области представила министр финансов региона Наталия Бояринова. Так, доходную часть предлагается увеличить на 7,3 млрд рублей до 277,8 млрд рублей. Расходы также планируется увеличить на 11,2 млрд рублей до 310,2 млрд рублей. Дефицит областного бюджета вырастет и составит 32,3 млрд рублей, а размер государственного долга — 51,7 млрд рублей.
По мнению Александра Ведерникова, при формировании бюджета в существующих сложных экономических условиях необходимо рассматривать дополнительные финансовые инструменты, предусмотренные бюджетным законодательством, которые позволят направлять больше денег на развитие региона.