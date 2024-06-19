В Екатеринбурге средняя цена на комнаты составила 1,42 млн рублей

Средняя стоимость комнаты в Екатеринбурге по данным на июнь 2024 года составляет 1,42 миллиона рублей. Это намного дешевле стоимости студий, которые в среднем продаются по 3,72 миллиона рублей. Это в 2,6 раза дороже комнаты. Об этом со ссылкой на Циан. Аналитику пишет ИА «Уральский меридиан».