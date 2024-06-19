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В Екатеринбурге средняя цена на комнаты составила 1,42 млн рублей

Эксперты говорят, что приобретать комнаты намного дешевле, чем студии.

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость комнаты в Екатеринбурге по данным на июнь 2024 года составляет 1,42 миллиона рублей. Это намного дешевле стоимости студий, которые в среднем продаются по 3,72 миллиона рублей. Это в 2,6 раза дороже комнаты. Об этом со ссылкой на Циан. Аналитику пишет ИА «Уральский меридиан».

Комнаты продаются в общежитиях, а также многокомнатных коммунальных квартирах (29% от общего числа предложений). Кроме этого, выставлены на продажу сотни комнат в 2−3−4х комнатных квартирах.

При этом, эксперты полагают, что количество комнат на рынке будет сокращаться из-за действия программ по расселению, а также снижению интереса к этому формату.

недвижимость