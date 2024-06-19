Прокуратура выставила миллионный штраф компании из Приморья

В результате действий транспортных прокуроров Приморского края и Камчатки на коммерческое предприятие, зарегистрированное во Владивостоке, наложен штраф за нарушения в области экологии в размере более однвладивостокого миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, в ходе проверок выявлено, что компания ООО «ДВ Логистик Групп», занимающаяся транспортировкой нефтепродуктов по внутренним морским водам страны, вела свою деятельность без необходимого экологического заключения и плана по предотвращению и устранению возможных разливов нефти. Эти нарушения привели к административной ответственности по статьям 8.4 и 8.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что в совокупности обернулось штрафом.
Продолжительное игнорирование компанией требований к оформлению документов для прохождения экологической экспертизы побудило Камчатского транспортного прокурора инициировать судебное разбирательство, целью которого стало обязать организацию к получению соответствующего заключения. Транспортная прокуратура внимательно следит за ходом и исходом этого дела.
Согласно информации с портала СПАРК, специализирующегося на предоставлении сведений о деятельности российских компаний, ООО «ДВ Логистик Групп» осуществляет перевозку жидких грузов и газов с использованием морских судов-танкеров для каботажных перевозок.