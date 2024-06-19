Прокуратура выставила миллионный штраф компании из Приморья

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, в ходе проверок выявлено, что компания ООО «ДВ Логистик Групп», занимающаяся транспортировкой нефтепродуктов по внутренним морским водам страны, вела свою деятельность без необходимого экологического заключения и плана по предотвращению и устранению возможных разливов нефти. Эти нарушения привели к административной ответственности по статьям 8.4 и 8.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что в совокупности обернулось штрафом.