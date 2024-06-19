Мультимодальный маршрут свяжет Нижний Новгород и Большое Болдино с 29 июня

С 29 июня заработает мультимодальный маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино, который разработан к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
В маршрут войдут поездка на электричке до станции Ужовка, а затем на автобусе до родовой усадьбы поэта. Пригородный поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода по субботам в 07.35, прибытие в Ужовку — в 11.01. В обратный путь состав будет отправляться в 19.05, возвращение в Нижний Новгород — в 22.33.
Напомним, до конца октября в Болдино будут экспонироваться хрустальная печатка Александра Пушкина с фамильным гербом и чернильница его брата Льва в виде гробницы Наполеона.
С 29 июня заработает мультимодальный маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино, который разработан к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
В маршрут войдут поездка на электричке до станции Ужовка, а затем на автобусе до родовой усадьбы поэта. Пригородный поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода по субботам в 07.35, прибытие в Ужовку — в 11.01. В обратный путь состав будет отправляться в 19.05, возвращение в Нижний Новгород — в 22.33.
Напомним, до конца октября в Болдино будут экспонироваться хрустальная печатка Александра Пушкина с фамильным гербом и чернильница его брата Льва в виде гробницы Наполеона.