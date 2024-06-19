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Мультимодальный маршрут свяжет Нижний Новгород и Большое Болдино с 29 июня

Поездка рассчитана на целый день.

С 29 июня заработает мультимодальный маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино, который разработан к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В маршрут войдут поездка на электричке до станции Ужовка, а затем на автобусе до родовой усадьбы поэта. Пригородный поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода по субботам в 07.35, прибытие в Ужовку — в 11.01. В обратный путь состав будет отправляться в 19.05, возвращение в Нижний Новгород — в 22.33.

Напомним, до конца октября в Болдино будут экспонироваться хрустальная печатка Александра Пушкина с фамильным гербом и чернильница его брата Льва в виде гробницы Наполеона.

С 29 июня заработает мультимодальный маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино, который разработан к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В маршрут войдут поездка на электричке до станции Ужовка, а затем на автобусе до родовой усадьбы поэта. Пригородный поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода по субботам в 07.35, прибытие в Ужовку — в 11.01. В обратный путь состав будет отправляться в 19.05, возвращение в Нижний Новгород — в 22.33.

Напомним, до конца октября в Болдино будут экспонироваться хрустальная печатка Александра Пушкина с фамильным гербом и чернильница его брата Льва в виде гробницы Наполеона.