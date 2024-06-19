Как получить больше отпускных

Как уточнила специалист, на то, какие отпускные получит сотрудник при увольнении влияет его трудовой стаж. Так, если он отработал 11 месяцев, то может претендовать на выплату за весь рабочий год, а если отработал меньше, то отпускные будут рассчитываться исходя из фактически отработанного времени.