В Новосибирске приостановлено возведение всех шести школ по концессии

Строительство шести школ в Новосибирске по концессионному соглашению между региональным министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания» (ныне ООО «Школа на Николая Сотникова») приостановлено. Такая информация содержится в ответе Минобра за подписью министра Марии Жафяровой на запрос общественника Евгения Митрофанова. Документ опубликован телеграм-каналом SibPublicFaces.ru.
«В настоящее время в связи с возбуждением уголовного дела в отношении контролирующего лица концессионеров строительные работы на всех площадках приостановлены. Правительством Новосибирской области совместно с финансирующими организациями принимаются меры для выхода из сложившейся ситуации, прорабатываются варианты для возобновления строительных работ на объектах», — указано в ответе министерства образования области.
Напомним, в апреле 2024-го на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания первый зампредседателя правительства региона Владимир Знатков заявил, что областные власти намерены расторгнуть концессионное соглашение на строительство шести школ.
В мае из-за срыва сроков работ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Кроме того, инспекция Госстойнадзора выявила на двух из шести строящихся объектах (на улицах Спортивной и Николая Сотникова) нарушения требований проектной документации, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов, а также создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.
18 июня 2024 года судебные приставы опечатали стройплощадку на улице Спортивной.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти НСО снова обвинили застройщика в срыве сроков возведения четвёртого моста.