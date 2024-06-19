В Новосибирске приостановлено возведение всех шести школ по концессии

Кроме того, инспекция Госстойнадзора выявила на двух из шести строящихся объектах (на улицах Спортивной и Николая Сотникова) нарушения требований проектной документации, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов, а также создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.