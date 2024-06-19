Налоговая служба Севастополя рекомендует убедиться в отсутствии долгов

Для получения сообщений необходимо в личном кабинете зайти в «Каталог обращений/Прочие обращения/Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам» или в раздел «Профиль/Уведомления», активировав строку «Информирование по СМС». Подключить услугу можно также и в мобильной версии личного кабинета «Налоги ФЛ».