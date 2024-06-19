Предприятию «Узэнергосотиш» назначили руководителей

Жахонгир Обиджонов назначен председателем правления акционерного общества «Узэнергосотиш». Уроженец Ташкента, окончил Ташкентский государственный экономический университет, Академию государственного и общественного строительства, а также магистратуру Anglia Rusking University (Великобритания) по направлению «Мастер делового администрирования».