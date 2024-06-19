Предприятию «Узэнергосотиш» назначили руководителей

Жахонгир Обиджонов назначен председателем правления акционерного общества «Узэнергосотиш». Уроженец Ташкента, окончил Ташкентский государственный экономический университет, Академию государственного и общественного строительства, а также магистратуру Anglia Rusking University (Великобритания) по направлению «Мастер делового администрирования».
В 2017—2019 годах занимал должность заместителя председателя правления «Узбекэнерго», а также и.о. председателя правления. В 2020—2022 годах работал первым заместителем председателя правления АО «Региональные электрические сети».
Шохрух Карабаев назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правления АО «Узэнергосотиш». До назначения работал на должности заместителя директора Проектного офиса по реформированию электроэнергетической отрасли при Министерстве энергетики.
Напомним, что компания «Узэнергосотиш» с 1 июля 2024 года займется централизованной закупкой и сбытом электрической энергии.