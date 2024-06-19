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В Самаре построят банный комплекс на Сорокиных Хуторах

Мэрия Самары одобрила архитектурный облик будущего банного комплекса.

В Самаре скоро появится новый банный комплекс. Его построят в Красноглинском районе на территории микрорайона «Сорокины Хутора». Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации.

Так, для строительства комплекса выделены два земельных участка на 8 линии. Их общая площадь составляет 600 квадратных метров. В пятницу, 14 июня 2024 года, мэрия одобрила архитектурный облик будущего банного комплекса.

Напомним, в 2024 году двухчасовое посещение муниципальных бань стоит 400 рублей, а для льготников — 200 рублей. Цена выросла из-за увеличения времени помывки до двух часов. Об этом ранее неоднократно просили горожане.

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