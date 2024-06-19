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Профессия водитель стала самой востребованной в Петербурге

Водители возглавили рейтинг самых востребованных рабочих в Петербурге, об этом сообщили специалисты онлайн-рекрутинга hh.ru.

Работодатель поднял зарплату водителям из-за дефицита кадров. В настоящее время среднее месячное жалование составляет почти 80 тысяч рублей. Денежное вознаграждение выросло за год примерно на 20 тысяч рублей.

Для ликвидации кадрового голода депутаты ЗакСа Петербурга ранее обратились к вице-губернатору Северной столицы Алексею Корабельникову с просьбой выделить государственным перевозчикам дополнительное финансирование.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что в Петербурге у врачей-бюджетников вырастут зарплаты.

занятость