Профессия водитель стала самой востребованной в Петербурге

Работодатель поднял зарплату водителям из-за дефицита кадров. В настоящее время среднее месячное жалование составляет почти 80 тысяч рублей. Денежное вознаграждение выросло за год примерно на 20 тысяч рублей.
Для ликвидации кадрового голода депутаты ЗакСа Петербурга ранее обратились к вице-губернатору Северной столицы Алексею Корабельникову с просьбой выделить государственным перевозчикам дополнительное финансирование.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что в Петербурге у врачей-бюджетников вырастут зарплаты.