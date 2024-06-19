У продавцов на Хилокской изъяли 603 кг овощей за незаконную торговлю

В ходе совместной операции, организованной администрацией Ленинского района и департаментом земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, на улице Хилокской, 9/1, была пресечена незаконная торговля сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.



Специалисты обнаружили, что объект капитального строительства «Али Баба» использовал неразграниченный земельный участок для продажи овощей.



В связи с этим сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска составили протокол об административном правонарушении по статье 9.1. Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Была демонтирована деревянная конструкция, предназначенная для выкладки товара, а также изъяты 603 килограмма овощей в качестве меры обеспечения.



Кроме того, на месте было зафиксировано нарушение судебного запрета на ведение коммерческой деятельности на данном земельном участке, находящемся в частной собственности. В частности, торговали мясными тушами вразруб и молочной продукцией. В связи с этим на место оперативно прибыли судебные приставы, которые прекратили деятельность объекта в принудительном порядке и опечатали его.