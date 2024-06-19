Белорусским компаниям станет проще размещать бонды в РФ

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси ратифицировала соглашение с Россией о проспектах ценных бумаг, передает корреспондент Sputnik.
Основная суть документа в том, что белорусские компании не будут обязаны регистрировать в РФ документы (проспекты) на выпуски своих облигаций после аналогичной процедуры в Беларуси. Это означает, что юрлица республики смогут проще и быстрее размещать свои ценные бумаги на российском рынке.
«На основании сведений, указанных в проспекте, потенциальные инвесторы принимают решения о покупке ценных бумаг», — напомнил министр финансов Юрий Селиверстов, выступая в парламенте.
При этом различия в законодательстве Беларуси и России усложняют для белорусских компаний регистрацию проспектов в РФ. В отдельных случаях приходится регистрировать юрлицо в России или нанимать там компанию, которая организует размещение облигаций. Все это занимает время и влечет дополнительные расходы. Поэтому пока что успешно разместить облигации в России смогли считанные юрлица.
Министр также пояснил, что Москва и Минск договорились о взаимном признании эмиссионных документов. То есть российские компании тоже не будут регистрировать проспекты в Беларуси, если захотят разместить здесь облигации.
Селиверстов сообщил, что с российской стороны ратификацию документа уже одобрило правительство и внесло его в Госдуму РФ.