Белорусским компаниям станет проще размещать бонды в РФ

При этом различия в законодательстве Беларуси и России усложняют для белорусских компаний регистрацию проспектов в РФ. В отдельных случаях приходится регистрировать юрлицо в России или нанимать там компанию, которая организует размещение облигаций. Все это занимает время и влечет дополнительные расходы. Поэтому пока что успешно разместить облигации в России смогли считанные юрлица.