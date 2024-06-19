Завод по производству дверей построят в Петербурге к 2028 году

Завод построят в промышленной зоне Конная Лахта на участке в 4,34 гектара. Производственная площадка займет почти 24 тысячи квадратных метров. Сколько продукции будут выпускать на начальном этапе, не уточняется, однако планируется, что к 2033 году объем выпуска достигнет более 62,8 тысячи единиц дверных блоков и порядка 38,5 тысячи панелей в год.