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Завод по производству дверей построят в Петербурге к 2028 году

Строительство завода по производству дверей в Северной столице потребует инвестиций в 438 млн рублей.

В Петербурге к 2028 году построят завод по производству дверей и деревянных отделочных панелей. Чтобы возвести объект, потребуются инвестиции в 438 млн рублей. Данное производство станет вторым в Северной столице, которому власти города присвоили статус «масштабного инвестиционного проекта». Об этом пишет «Коммерсантъ».

— Правительство Петербурга одобрило соглашение о реализации этого проекта. А статус «масштабного инвестиционного проекта» позволит бизнесу без торгов получить землю под завод по цене 1 рубль за квадратный метр на период строительства, — добавили в издании.

Завод построят в промышленной зоне Конная Лахта на участке в 4,34 гектара. Производственная площадка займет почти 24 тысячи квадратных метров. Сколько продукции будут выпускать на начальном этапе, не уточняется, однако планируется, что к 2033 году объем выпуска достигнет более 62,8 тысячи единиц дверных блоков и порядка 38,5 тысячи панелей в год.