В районе улицы Куйбышева построят 250 тыс. кв. метров жилья

Соответствующий документ размещен на официальном сайте краевого минстроя. В рамках КРТ предполагается строительство здесь новых жилых домов переменной этажности площадью 250 тыс. кв. м.
Согласно приказу, застройке подлежит участок общей площадью 13,39 га от ул. Механошина до ул. Белинского. Для обеспечения новой жилой застройки объектами необходимой инфраструктурой за счет средств инвестора планируется строительство трех детских садов на 100 мест каждый, строительство и переустройство инженерных сетей. При этом сносу подлежат 42 объекта, включая гаражи и административные здания. Предельный срок реализации проекта составит 12 лет с момента заключения договора.
Как отметили в пресс-службе краевого минстроя, в пределах территории для КРТ 13 из 29 многоквартирных домов не признаны аварийными. Собственники, проживающие в этих домах, будут принимать решение о включении их жилья в границы КРТ самостоятельно путем проведения общих собраний. «После опубликования проекта приказа министерством строительства будут организованы собрания и встречи с жителями этой территории», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.