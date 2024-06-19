В районе улицы Куйбышева построят 250 тыс. кв. метров жилья

Как отметили в пресс-службе краевого минстроя, в пределах территории для КРТ 13 из 29 многоквартирных домов не признаны аварийными. Собственники, проживающие в этих домах, будут принимать решение о включении их жилья в границы КРТ самостоятельно путем проведения общих собраний. «После опубликования проекта приказа министерством строительства будут организованы собрания и встречи с жителями этой территории», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.