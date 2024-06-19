Налог за посещение нацпарков хотят отменить в Казахстане

«Однако граждане, являющиеся работниками туристских объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, при прохождении КПП вынуждены каждый день платить налог за пользование особо охраняемыми природными территориями. В большинстве случаев эти граждане выполняют сезонные работы с низкой заработной платой, поэтому есть определенные претензии к этой ситуации. Поэтому во избежание дальнейшего обострения вопроса, а также создания комфортных условий для развития отечественного туристского бизнеса предлагается отменить налог за использование особо охраняемых природных территорий», — сказал он.