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К 2027 году на Казанском авиационном заводе создадут 13 Ту-214

К 2027 году на Казанском авиационном заводе создадут 13 Ту-214. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В 2024 году в программе завода находятся два самолета Ту-214. В 2025 году хотят построить еще четыре судна, а в 2027 году — семь. В настоящее время на производстве идет программа строительства новых мощностей и модернизация старых.

Как пояснили представители госкорпорации, отклонений от плана по строительству самолетов нет. Контрактация по выборке средств Фонда национального благосостояния идет с опережением графика и составляет 84%. В 2025 году хотят завершить модернизацию Казанского авиационного завода.

Напомним, из-за долгих поставок Ту-214 на казанском авиазаводе организуют проверку. Ее должны были провести еще весной.