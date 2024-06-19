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В Новосибирске появится новый вид общественного транспорта

НОВОСИБИРСК, 19 июня, ФедералПресс. В Новосибирске планируют запустить электробусы, которые помогут улучшить экологическую ситуацию в городе. Об этом «ФедералПресс» рассказали представители компании «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».

«Правительство Новосибирской области настроено положительно, мы будем обговаривать все возможности сотрудничества», — рассказал представитель компании.

В настоящий момент электробусы в большом количестве ездят по Москве и Санкт-Петербургу. В других крупных городах такой вид транспорта присутствует в небольшом количестве. При этом зарядка электричеством у транспорта дешевле, чем заправка дизельным топливом. Минусом является необходимость частой подзарядки и дорогое обслуживание.

Напомним, эксперт рассказал о строительстве дорог и выделении отдельных полос под общественный транспорт для дальних районов в Новосибирске.