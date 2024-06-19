В Новосибирске появится новый вид общественного транспорта

В настоящий момент электробусы в большом количестве ездят по Москве и Санкт-Петербургу. В других крупных городах такой вид транспорта присутствует в небольшом количестве. При этом зарядка электричеством у транспорта дешевле, чем заправка дизельным топливом. Минусом является необходимость частой подзарядки и дорогое обслуживание.