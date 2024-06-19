Биометрия в нижегородском метро появится в конце 2024 года

О том, что Нижний Новгород вошел в число шести городов, где в 2024 году начнут внедрять биометрию в метро, стало известно еще в ноябре. Кроме столицы Приволжья в этом списке оказались Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, то есть все российские мегаполисы, в которых есть подземка.