Биометрия в нижегородском метро появится в конце 2024 года

Возможность оплаты по биометрии введут в метро Нижнего Новгорода в конце 2024 года. Первое время система будет проходить «обкатку» и работать в тестовом режиме.
— Сейчас прорабатываются технические решения по организации оплаты проезда в метрополитене с использованием биометрических данных пассажира. После определения технических требований к системе и источников финансирования проекта будет заключен договор с подрядной организацией. Тестирование системы запланировано на конец 2024 года, — рассказали в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Для этого на станциях установят специальные турникеты с терминалом, оборудованным системой распознавания лиц. Для оплаты проезда «лицом» пассажир должен заранее сдать свои биометрические данные на портале «Госуслуги» или через уполномоченные банки, а также привязать к ним карту, с которой будет взиматься плата за проезд.
О том, что Нижний Новгород вошел в число шести городов, где в 2024 году начнут внедрять биометрию в метро, стало известно еще в ноябре. Кроме столицы Приволжья в этом списке оказались Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, то есть все российские мегаполисы, в которых есть подземка.
В Москве оплата по биометрии в метро работает уже больше двух лет. Подобная услуга также доступна на МЦК, аэроэкспрессе и регулярном речном транспорте. Как сообщает пресс-служба столичного дептранса, по будням сервисом пользуются около 140 тысяч раз.
— Система оплаты по распознаванию лица — полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы, — пояснил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Face Pay — система распознавания, которая позволяет расплачиваться за проезд буквально «лицом». Использовать ее или нет, каждый пассажир решает сам — все традиционные способы оплаты проезда остаются.