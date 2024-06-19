Стало известно, как будет выглядеть «Научный квартал» на Стрелке Васильевского острова

В ближайшее время Стрелка Васильевского остров станет неузнаваемой. На территории в границах Биржевой площади и Менделевской линии возникнут множество общественных пространств. И все они будут связаны единой живой средой, которую назвали «Научный квартал». Предполагается, что он станет новой достопримечательностью города. Соглашение о благоустройстве этой территории подписали. Кроме того, уже разрабатывается проект. Как будет выглядеть Научный квартал, и что будет внутри рассказал вице-губернатор северной столицы Евгений Разумишкин.
— По проекту здесь появится как минимум четыре прогулочных маршрута: транзитный — вдоль набережной, пешеходный маршрут по Биржевому проезду, прогулочное зеленое кольцо вокруг Института Отта, а также «секретный маршрут» по дворам научных заведений, — написал он в своем Telegram-канале.
Основной вход в Научный квартал будет со стороны Университетской набережной, но попасть в общественные пространства можно будет также с Биржевой площади, набережной Макарова и площади Академика Сахарова.
Благоустраивать планируют не только места, по которым будут проходить прогулочные маршруты, но и дворы Российской академии наук, Зоологического музея и Кунсткамеры, пешеходную площадь возле памятника Ломоносову, территорию у площади Сахарова и зеленый бульвар вдоль Менделеевской линии.
— Вдоль фасадов Северного и Южного пакгаузов будут пониженные участки пешеходной зоны, что позволит организовать доступ в цокольные этажи зданий. А перед заглубленной частью разместят зону с озеленением, лестницами и амфитеатрами, — добавил Разумишкин.
Также в Научном квартале появится ряд объектов стрит-арта, которые станут дополнительными точками притяжения.
Но есть у проекта одна особенность, которая не понравится автомобилистам. Так, планируется сузить Биржевой проезд и ограничить по нему движение, также со стороны Института Отта на участке Менделеевской линии от Университетской набережной в сторону площади Сахарова вместо дорожного полотна сделают пешеходное пространство.