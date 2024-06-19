Стало известно, как будет выглядеть «Научный квартал» на Стрелке Васильевского острова

В ближайшее время Стрелка Васильевского остров станет неузнаваемой. На территории в границах Биржевой площади и Менделевской линии возникнут множество общественных пространств. И все они будут связаны единой живой средой, которую назвали «Научный квартал». Предполагается, что он станет новой достопримечательностью города. Соглашение о благоустройстве этой территории подписали. Кроме того, уже разрабатывается проект. Как будет выглядеть Научный квартал, и что будет внутри рассказал вице-губернатор северной столицы Евгений Разумишкин.