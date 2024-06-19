Прокуратура обжаловала в суде действия КТЖ

В этой связи прокуратурой заявлены иски в суды области Абай, Актюбинской, Жамбылской и Карагандинской областей с требованием о расторжении договоров аренды. В настоящее время иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Решения судов пока не вступили в законную силу.