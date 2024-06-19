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Прокурор Новосибирска вмешался в приватизацию завода «Сибсельмаш»

На заседании Новосибирского городского Совета депутатов было принято решение о приостановке процесса приватизации завода «Сибсельмаш». Инициатором этого решения стал прокурор города Роман Сивак, который выступил с предложением исключить здание завода из списка объектов, подлежащих приватизации.

Прокурор подчеркнул, что двухэтажное здание завода, расположенное на улице Станционной, 38, имеет стратегическое значение для города. В связи с этим, заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений Вячеслав Зарубин заверил, что процесс приватизации будет приостановлен до принятия окончательного решения соответствующими государственными органами.

В список объектов, подлежащих смене формы собственности, также входят МУП «Сибирское гостеприимство» и Муниципальная аптечная сеть.

Прокуратура