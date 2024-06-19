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МНС Беларуси объяснило налогообложение при сборе и продаже грибов и ягод

МНС Беларуси разъяснило принцип налогообложения при продаже и сдаче плодов леса.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило принцип налогообложения для людей, которые собирают, а потом продают или сдают плоды леса — грибы, ягоды, лекарственные травы, орехи и другую дикорастущую продукцию.

МНС отмечает, что освобождаются от подоходного налога доходы, полученные физическими лицами от продажи грибов, ягод, лекарственных растений, орехов и другой дикорастущей продукции. Торговать можно только самостоятельно, не привлекая других людей на официальных рынках. Подоходный налог не взимается также с людей, которые эту дары леса собирают и сдают в специализированные организации и ИП, осуществляющие работу по заготовке.

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