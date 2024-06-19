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Эксперт объяснила резкое падение курса тенге

По итогам торгов 18 июня 2024 года, курс доллара составил 458,15 тенге. Это самое большое падение за последние девять месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ведущий эксперт Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко отмечает, что внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге.

— Соответственно, ослабление курса могло быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики Национального банка, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка, — объясняет Зарина Скрипченко.

По ее словам, поддержать нацвалюту могут текущие внутренние факторы. По данным Бюро национальной статистики, в январе-апрель 2024 года сохраняется тенденция расширения торгового баланса (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%).

Согласно оценке Национального банка, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, потенциал для дальнейшего ослабления курса нацвалюты может ограничивать увеличение положительного сальдо торгового баланса Казахстана, умеренные объемы платежей по погашению и обслуживанию внешнего долга, а также увеличение объемов нетто-продаж в рамках операций нацбанка.

В перечень финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования средств Национального фонда, внесены акции «Казатомпрома», что также может способствовать увеличению предложения инвалюты на локальном рынке, считает эксперт.

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