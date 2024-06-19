Эксперт объяснила резкое падение курса тенге

Ведущий эксперт Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко отмечает, что внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге.
— Соответственно, ослабление курса могло быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики Национального банка, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка, — объясняет Зарина Скрипченко.
По ее словам, поддержать нацвалюту могут текущие внутренние факторы. По данным Бюро национальной статистики, в январе-апрель 2024 года сохраняется тенденция расширения торгового баланса (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%).
Согласно оценке Национального банка, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, потенциал для дальнейшего ослабления курса нацвалюты может ограничивать увеличение положительного сальдо торгового баланса Казахстана, умеренные объемы платежей по погашению и обслуживанию внешнего долга, а также увеличение объемов нетто-продаж в рамках операций нацбанка.
В перечень финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования средств Национального фонда, внесены акции «Казатомпрома», что также может способствовать увеличению предложения инвалюты на локальном рынке, считает эксперт.