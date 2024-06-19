Эксперт объяснила резкое падение курса тенге

Согласно оценке Национального банка, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, потенциал для дальнейшего ослабления курса нацвалюты может ограничивать увеличение положительного сальдо торгового баланса Казахстана, умеренные объемы платежей по погашению и обслуживанию внешнего долга, а также увеличение объемов нетто-продаж в рамках операций нацбанка.