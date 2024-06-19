В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

«В целом по Крыму планируем в течение трех лет сдать еще более тысячи квартир в многоквартирных домах. В частности, дома на завершающем этапе строительства в Джанкое, Бахчисарайском районе, работы ведутся в Старом Крыму. Малый Маяк, Алушта, Ялта — проектируются, и в течение трех лет будут построены. Ленинский район и Керчь — работы в разной степени готовности», — перечислил Типпа.