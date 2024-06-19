В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

Финальные штрихи
«Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы — обои, сантехника, полы. Квартиры готовятся “под ключ”. До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам», — сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.
По словам представителя компании-застройщика Эмиля Гукасяна, рабочим осталось установить межкомнатные двери на одном из этажей и поклеить обои в четырех квартирах.
«Все квартиры оборудованы газовыми котлами и плитами, установлены счетчики, стабилизаторы, умывальники. Сейчас завершаем работы. Дальше — только пусконаладка. Жильцам останется завести мебель и въезжать», — говорит Гукасян. Свои «квадраты».
По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, в новый дом въедут 72 семьи. Это позволяет закрыть более 40% текущей потребности — всего в городе очереди на собственные квадратные метры ожидают 165 семей из числа репатриантов.
«Сейчас строительство ведется также в Керчи и Ленинском районе — следующим по очереди феодосийцам из числа реабилитированных граждан будем предлагать получить жилье и в этих муниципалитетах», — говорит Середенко.
Одна из тех, кто готовится к новоселью в новенькой многоэтажке в Приморском, — Эмине Мансурова. Женщина ждет своей очереди на жилье тридцать лет.
«Это ощущение радости. Позади у нас три десятилетия ожидания. Мы жили в общежитии бывшего ДСК Феодосии, потом по съемным квартирам. Теперь вот с сыном, невесткой и маленьким внуком готовимся переехать в собственное жилье», — делится эмоциями собеседница агентства.
Семье Мансуровых предстоит переезд в двухкомнатную квартиру. Всего в новой многоэтажке 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных. Инфраструктура уже готова: здесь организовали подъездные пути, поставили спортивные и игровые элементы, устроили пандусы и электроподъемники для маломобильных жильцов.
«С маленьким внуком будет гулять удобно. И море не далеко», — говорит Эмине, разглядывая с балкона своей долгожданной квартиры современную детскую площадку и морской пейзаж на горизонте.
Другая работа
Строительство жилья для репатриантов ведется по направлению «Обеспечение межнационального согласия» госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов за десять лет уже получили квартиры по этой программе, рассказал журналистам председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.
«В целом по Крыму планируем в течение трех лет сдать еще более тысячи квартир в многоквартирных домах. В частности, дома на завершающем этапе строительства в Джанкое, Бахчисарайском районе, работы ведутся в Старом Крыму. Малый Маяк, Алушта, Ялта — проектируются, и в течение трех лет будут построены. Ленинский район и Керчь — работы в разной степени готовности», — перечислил Типпа.
Кроме того, два 162-квартирных дома для репатриантов достраивают в Симферопольском районе. Людей сюда планируют заселить уже в течение месяца — это полностью снимет потребность по району и частично по Симферополю.
«Кроме строительства многоквартирных новых домов ведется выкуп жилья на вторичном рынке в тех муниципалитетах, где не целесообразно строительство из-за небольшой очереди», — продолжает глава Госкомнаца.
В частности выкупать вторичное жилье для реабилитированных семей будут в Черноморском, Раздольненском, Первомайском и Нижнегорском районах. В этом году власти Крыма выкупят в перечисленных регионах около 14 домов и квартир.
21 апреля 2014 года президент России подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Документ принят «в целях устранения последствий незаконной депортации с территории» Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.