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«Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом, в связи с проверкой сырья у ряда поставщиков после отравления россиян, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом», — сообщили в компании.

Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность.

«Вкусно — и точка»

Заммэра столицы Анастасия Ракова 17 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 16 жителей Нижегородской области и 15 в Казани. Роспотребнадзор сообщал, что источником заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».