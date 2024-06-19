«Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений

«Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом», — сообщили в компании.
Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность.
Заммэра столицы Анастасия Ракова 17 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 16 жителей Нижегородской области и 15 в Казани. Роспотребнадзор сообщал, что источником заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».