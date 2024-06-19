Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские семьи будут получать региональный маткапитал до 2030 года

Петербург продлевает срок действия регионального материнского капитала до 2030 года. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания Северной столицы приняли в первом чтении 19 июня.

Источник: AP 2023

Сумма материнского капитала на данный момент составляет 204 тысячи рублей. Денежные средства будут выплачивать семьям за рождение и усыновление третьего и последующих детей. Программа поддержки многодетных будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами правительства города одобрил расширение программы регионального маткапитала. С целью оказания поддержки многодетных семей выплаты будут предоставляться за рождение четвертого и последующих детей.

На заседании петербургского парламента депутаты в первом чтении приняли законопроект об отмене платы за детские сады с 1 сентября этого года.