Петербургские семьи будут получать региональный маткапитал до 2030 года

Сумма материнского капитала на данный момент составляет 204 тысячи рублей. Денежные средства будут выплачивать семьям за рождение и усыновление третьего и последующих детей. Программа поддержки многодетных будет действовать до 31 декабря 2030 года.
Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами правительства города одобрил расширение программы регионального маткапитала. С целью оказания поддержки многодетных семей выплаты будут предоставляться за рождение четвертого и последующих детей.
На заседании петербургского парламента депутаты в первом чтении приняли законопроект об отмене платы за детские сады с 1 сентября этого года.