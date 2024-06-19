В Минске на лето отменены несколько автобусов

Так, с 24 июня приостанавливается работа автобусных маршрутов № 47С «Вокзал — Филиал БГУ» и № 185С «ДС Каменная Горка-5 — Масюковщина». С 22 июня по субботам не будет ездить автобус № 180 «Барамзиной — Школа № 194».



По будним дням с 24 июня автобусы маршрута № 141а будут ходить по измененному расписанию с выполнением следующих рейсов: отправлением от ДС «Карбышева» в 8.15, 12.31, 16.46, 17.46; отправлением от остановочного пункта «Боровлянская школа № 3» в 8.45, 13.00, 17.15, 18.15. C 22 июня приостанавливается работа городского автобусного маршрута № 141б.



С 22 июня по будним и выходным дням вносятся изменения в работу автобусного маршрута № 175э. Организуется рейс отправлением от остановочного пункта «Колядичи» в 21.30, с одновременной отменой рейса от остановочного пункта «Колядичи» в 21.16.



С 20 июня для автобусного маршрута № 176Э «ДС Серова — ДС Шабаны» учреждается выполнение остановочного пункта «Корзюки» в обоих направлениях.



Ранее принято решение сократить по будням количество курсируемого общественного транспорта на автобусных маршрутах № 18, 42, 50с, 57, 62э, 65, 69, 78, 79, 81э, 83э, 84, 95, 97, 111 и 143с, а также троллейбусных № 15, 27, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 53, 64, 67 и 90.



Также на летний период с 17 июня отменены автобусы № 15д, 63д, 80д, 128, 182С, 186, 188С, 192 и 196с.

С актуальным расписанием движения можно ознакомиться в разделе «Расписание городских маршрутов» в день совершения поездки.