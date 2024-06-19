Восемь платных парковок обустроят в центре Волгограда к 1 сентября

Напомним, с мая 2024 года в Волгограде работают две платные парковки у железнодорожного вокзала, одна на площади, вторая — на улице Коммунистической напротив. Плата для легковых автомобилей — 40 рублей в час в будние дни. В 20 рублей в час обойдется стоянка для мотоцикла, 60 рублей — для грузовика массой до 12 тонн, 80 рублей — для большегруза свыше 12 тонн. Бесплатна стоянка первые 15 минут, а также без ограничений по времени по будням с 20.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни. Плюс к этому могут не платить за платные парковки льготники.