Восемь платных парковок обустроят в центре Волгограда к 1 сентября

Стали известны места, где появятся еще восемь платных автомобильных парковок в Волгограде. Сейчас автомобилисты оставляют там машины даром. Власти планируют подготовить улицы в Центральном районе города к платному формату стоянки уже к концу этого лета — до 1 сентября 2024 года. Информация о поиске подрядчика для подготовки прибыльных парковок за 14,3 миллиона рублей появилась на портале госзакупок, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Отдадут под платные парковки практически все популярные места для стоянки в центре Волгограда. Речь идет об улицах от проспекта Ленина до набережной, включая проезды у музыкального театра, Советскую, Чуйкова, Комсомольскую.
Согласно документам закупки, до осени подрядчик должен нанести новую разметку в местах платных парковок, обеспечивая безопасность движения. Также нужно установить новые дорожные знаки и привести в порядок асфальт там, где это необходимо. За это власти готовы заплатить 14,3 миллиона рублей. Гарантия на разметку пластиком должна быть не меньше года, на остальные работы и материалы — не менее четырех.
Где в Волгограде появятся платные парковки в центре в 2024 году.
— улица Володарского от улицы Чуйкова до проспекта Ленина (четная и нечетная стороны).
— улица Комсомольская от Советской до Чуйкова (четная и нечетная стороны).
— улица Краснознаменская от набережной до Чуйкова (четная и нечетная стороны).
— Набережная 62-й Армии, проезд от пересечения с Краснознаменской до пересечения с улицей Ленина, включая парковку у памятника Хользунову.
— переулок Воровского от Советской до Чуйкова, включая парковку у северного фасада музтеатра.
— улица Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской, включая проезд вдоль южной стены музтеатра.
— улица Ленина от проспекта Ленина до набережной 62-й Армии (четная и нечетная стороны).
— улица Советская от Краснознаменской до Комсомольской (четная и нечетная стороны).
Напомним, с мая 2024 года в Волгограде работают две платные парковки у железнодорожного вокзала, одна на площади, вторая — на улице Коммунистической напротив. Плата для легковых автомобилей — 40 рублей в час в будние дни. В 20 рублей в час обойдется стоянка для мотоцикла, 60 рублей — для грузовика массой до 12 тонн, 80 рублей — для большегруза свыше 12 тонн. Бесплатна стоянка первые 15 минут, а также без ограничений по времени по будням с 20.00 до 8.00, а также в выходные и праздничные дни. Плюс к этому могут не платить за платные парковки льготники.