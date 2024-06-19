Транспорт Минска изменит маршруты после открытия трех новых станций метро

В связи с планируемым продлением 3-й линии метрополитена и открытием станций «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец», предприятие «Столичный транспорт и связь» вынесло на обсуждение проект изменений маршрутной сети микрорайона «Минск-Мир».
Так, например, изменятся маршруты следования автобусов № 23 «Д/с Дружная -Д/с Малиновка-4», № 73 «Д/с Серова — Лебяжий», № 107 «Корженевского — Д/с Кунцевщина», № 111 «Жд. ст. Минск-Южный — пл. Победы», а также троллейбусов № 51 «Д/с Дружная — Воронянского», № 82 «Д/с Курасовщина -Д/с Серебрянка».
Среди отменяемых маршрутов автобусов № 45 «Д/с Дружная — Минскрыбпром», № 53 «Д/с Дружная — Ландера», № 43 «Д/с Дружная — д/с Серова».
Предложения горожан по развитию маршрутной сети просят направлять в чат бот предприятия в телеграм.