Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспорт Минска изменит маршруты после открытия трех новых станций метро

Минчанам предлагают обсудить изменения в маршрутной сети города после открытия станций третьей линии метро.

Источник: Комсомольская правда

В связи с планируемым продлением 3-й линии метрополитена и открытием станций «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец», предприятие «Столичный транспорт и связь» вынесло на обсуждение проект изменений маршрутной сети микрорайона «Минск-Мир».

Так, например, изменятся маршруты следования автобусов № 23 «Д/с Дружная -Д/с Малиновка-4», № 73 «Д/с Серова — Лебяжий», № 107 «Корженевского — Д/с Кунцевщина», № 111 «Жд. ст. Минск-Южный — пл. Победы», а также троллейбусов № 51 «Д/с Дружная — Воронянского», № 82 «Д/с Курасовщина -Д/с Серебрянка».

Среди отменяемых маршрутов автобусов № 45 «Д/с Дружная — Минскрыбпром», № 53 «Д/с Дружная — Ландера», № 43 «Д/с Дружная — д/с Серова».

Предложения горожан по развитию маршрутной сети просят направлять в чат бот предприятия в телеграм.