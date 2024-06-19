Транспорт Минска изменит маршруты после открытия трех новых станций метро

В связи с планируемым продлением 3-й линии метрополитена и открытием станций «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий Гостинец», предприятие «Столичный транспорт и связь» вынесло на обсуждение проект изменений маршрутной сети микрорайона «Минск-Мир».