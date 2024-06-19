Средняя зарплата в Воронеже выросла до 73,7 тыс рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Воронеже в марте 2024 года составила 73654,5 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 17,9%. За весь первый квартал 2024-го показатель составил 70068,8 рубля. Данные опубликовал Воронежстат в понедельник, 17 июня.
Если говорить о регионе в целом, то средняя номинальная зарплата в марте текущего года составила 59620,1 рубля (+19% к марту 2023-го). Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен увеличился на 10,9%. В первом квартале жители Воронежской области получали в среднем 57266,3 рубля в месяц. За год этот показатель вырос на 18,7%, а в реальном выражении — на 10,8%.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 40% воронежцев не будут рассматривать предложения о работе с «серой» или «черной» зарплатой. В противовес им 35% опрошенных выразили готовность принять такие условия.