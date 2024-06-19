Средняя зарплата в Воронеже выросла до 73,7 тыс рублей

Если говорить о регионе в целом, то средняя номинальная зарплата в марте текущего года составила 59620,1 рубля (+19% к марту 2023-го). Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен увеличился на 10,9%. В первом квартале жители Воронежской области получали в среднем 57266,3 рубля в месяц. За год этот показатель вырос на 18,7%, а в реальном выражении — на 10,8%.