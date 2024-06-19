Три форта в Кронштадте откроют для посетителей в 2025 году

В Кронштадте продолжается реставрация знаменитых фортов «Александр Первый», «Кроншлот» и «Петр Первый». Объем выполненных работ составляет 75 процентов. Исторические укрепления откроют для посетителей в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Кронштадту в этом году исполнилось 320 лет. Впервые с петровских времен он переживает такое масштабное обновление. В 2026 году кластер «Остров фортов» заработает в полную силу, — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Отметим, сооружения в Кронштадте станут первыми в мире, которые подключат к инженерным сетям. Форт «Петр Первый» планируют газифицировать. Для этого к нему проложат газопровод среднего давления длиной 980 метров.
К слову, Кронштадт можно назвать новым федеральным туристическим центром. Ведь в 2023 году его посетили 3,5 миллиона человек, что сопоставимо с посещаемостью Петергофа или Царского Села. При этом благоустройство продолжается не только на территории туристско-рекреационного кластера, но всего острова. Так, например, там строят пешеходную набережную и завершают реконструкцию Кронштадтского шоссе.