Три форта в Кронштадте откроют для посетителей в 2025 году

К слову, Кронштадт можно назвать новым федеральным туристическим центром. Ведь в 2023 году его посетили 3,5 миллиона человек, что сопоставимо с посещаемостью Петергофа или Царского Села. При этом благоустройство продолжается не только на территории туристско-рекреационного кластера, но всего острова. Так, например, там строят пешеходную набережную и завершают реконструкцию Кронштадтского шоссе.