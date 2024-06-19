Розничный товарооборот Минска вырос на 21,3% за пять месяцев 2024 г

Оптовый товарооборот Минска за пять месяцев текущего года достиг 38 149,3 млн рублей и вырос на 6,9% в сопоставимых ценах к уровню января — мая 2023 г. Товарооборот общественного питания в указанный период составил 1 132,1 млн рублей и увеличился на 15,3% в сопоставимых ценах к уровню января — мая прошлого года.