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Розничный товарооборот Минска вырос на 21,3% за пять месяцев 2024 г

В январе — мае 2024 г. розничный товарооборот Минска увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11 351,6 млн рублей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Главстат.

Большая часть (97,8%) розничного товарооборота столицы пришлась на организации торговли. Этот показатель в январе — мае 2024 г. вырос на 22,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года и составил 11 104,9 млн рублей.

Оптовый товарооборот Минска за пять месяцев текущего года достиг 38 149,3 млн рублей и вырос на 6,9% в сопоставимых ценах к уровню января — мая 2023 г. Товарооборот общественного питания в указанный период составил 1 132,1 млн рублей и увеличился на 15,3% в сопоставимых ценах к уровню января — мая прошлого года.