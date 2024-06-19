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КГК начаты масштабные контрольные мероприятия по реализации пищевой продукции на рынках

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом госконтроля начаты масштабные контрольные мероприятия по вопросам функционирования рынков, на которых реализуется пищевая продукция. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Специалисты контрольного ведомства изучат вопросы соблюдения на рынках законодательства, в том числе о качестве и безопасности реализуемой продукции, доступности торговых мест и возможности продажи продукции собственного производства, наличия необоснованных посреднических структур при продаже отечественной продукции и др.

В перечне проверяемых вопросов — соблюдение законодательства о ценах (недопущение завышения цен).

Мониторинги будут проведены во всех регионах страны.