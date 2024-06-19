Инициатива шокировала — главы инвестфондов об отмене налоговых льгот

Представители инвестиционных фондов Международного финансового центра «Астана» считают, что в случае введения 5%-ного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам снизится инвестиционная привлекательность Казахстана. Об этом участники рынка сообщили на онлайн-конференции, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Глава Казахстанской ассоциация миноритарных акционеров (QAMS) Данияр Темирбаев отметил, что министерство национальной экономики предлагает ввести для инвестфондов-резидентов МФЦА 5%-ный налог с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам. «Сейчас ставка такого налога до 2066 года нулевая. Также планируется обложить налогом дивиденды по бумагам, листингуемым на AIX. В обоих случаях речь идет именно о фондах — резидентах Казахстана», — отметил он.
Глава управляющей компании Fonte Capital Ltd. Ержан Мусин добавил: если предлагаемые поправки будут введены, то «привлекательность МФЦА для инвестфондов будет сведена к нулю».
«Эти инициативы Миннацэкономики, мягко говоря, шокировали нас. Если они будут реализованы, мы не понимаем, как МФЦА будет работать… Сейчас эта площадка лидирует в Центральной Азии, конкурирует с аналогичными финцентрами в Дубай, Сингапуре, Люксембурге за инвесторов. Предлагаемый налог изменит картину и привлекательность МФЦА для инвестфондов. Также предлагается внести поправки по МФЦА в Конституционный закон, который был разработан для стабильной фискальной политики для инвесторов».
Эксперт уверен: в случае отмены льгот для инвестфондов «МФЦА можно будет упразднить».
«Эффект от всех средств, которые государство потратило и продолжает тратить на содержание этой площадки, привлечение зарубежных инвесторов, сводится к нулю. Ежегодно на содержание этой площадки выделяется около 10 млрд тенге. И это происходит уже несколько лет. Согласно последним озвученным данным, на создание МФЦА было потрачено 100 млрд тенге. Она была создана в первую очередь для привлечения зарубежных инвесторов. И сейчас центр прекрасно работает, но это может измениться… На сегодня у (инвестфондов — Ред.) под управлением находится около 1 млрд долларов. Эта сумма будет постепенно расти, но при сохранении определенных льгот, в том числе налоговых», — подчеркивает Ержан Мусин.
По его словам, если изменения вступят в силу, «то управляющие активами рассмотрят другие финцентры: в Дубае и Абу-Даби…». «Непонятен посыл предлагаемых поправок, последствия отмены льгот для фондов будут негативными», — подчеркнул Ержан Мусин.
Главный исполнительный директор Khan Tengri Capital LLP Аскар Каримуллин пояснил, что компания создала на площадке финцентра апексный фонд для финансирования МСБ. «Инвестиции, которые мы привлекаем в МФЦА, в первую очередь рассчитаны на долгосрочный период. Срок жизни фонда составляет порядка 10 лет. Поэтому для нас важно иметь понятные правила игры по налоговой политике. Это также важно и для инвесторов, у которых мы привлекаем деньги… Мы постоянно говорим им, что у нас стабильная налоговая политика… Если инициативы Миннацэкономики будут внедрены, мы не сможем проводить грамотную инвестполитику, привлекая инвестиции за рубежом», — считает он.
Аскар Каримуллин подчеркнул, что введение налога с дохода от прироста стоимости ценных бумаг для инвестфондов, паевых фондов «нигде в мире не практикуется». «Если в Казахстане он будет внедрен, то институт инвестиционных фондов, коллективных инвестиций не будет иметь никаких преимуществ по сравнению со стандартными инвестициями», — считает эксперт.
«Привлечение инвесторов в Казахстан. Многие из управляющих партнеров говорят, что рассматривают редомициляцию в другие юрисдикции. Для нашей компании важно привлекать средства в экономику Казахстана, развивать в стране индустрию частных инвестиций, финансировать МСБ… Наличие льгот позволяет нам привлекать в РК дешевые деньги, если же они исчезнут, то стоимость денег вырастет. В этом случае можно будет говорить о нестабильном инвестклимате. Предлагаемые изменения в Конституционном законе об МФЦА — это негативный сигнал для рынка и инвесторов… Мы считаем, что на площадке финцентра необходимо оставить текущий налоговый режим».
На онлайн-конференции эксперт рассказал о том, насколько может пополниться бюджет за счет введения 5%-ного налога. «Математика цифр проста. Сейчас у фондов под управлением находится 1 млрд долларов. Если доход от прироста стоимости по ценным бумагам составит 100 млн долларов, то налог будет 5 млн долларов. Эта сумма с учетом размера экономики Казахстана существенного вклада в бюджет страны не внесет. Если введут этот налог, то где гарантия, что через 1−3 года этот налог не повысят до 20−50%. В этом случае уже не стоит говорить о стабильности инвестклимата и налоговой политики», — считает Аскар Каримуллин.
О снижении привлекательности Казахстана для инвесторов в случае введения инициатив Миннацэкономики сказал и глава MOST Investment Limited Алим Хамитов.
«Глава государства часто говорит, что нужно увеличивать IT-экспорт… Мы считаем, что в страну надо приводить и венчурные фонды, технотрансферты. Некоторые постсоветские страны, создав (благоприятный — Ред.) инвестклимат, сделали так, что у них уже сформировано несколько высокотехнологичных компаний с оценкой в 1 млрд долларов и выше. Когда делается покупка технологичной компании с миллиардной капитализацией, как минимум происходит возврат в экономику средств — например, в виде налогов… То есть комфортная местная юрисдикция важна», — считает он.
По словам Алима Хамитова, объем венчурного IT-рынка Казахстана за последние пять лет не превышал 20 млн долларов. «В настоящее время его объем уже более 110 млн долларов. О чем это говорит? Местный рынок растет, и сюда хотят заходить международные инвестфонды из Турции, Сингапура, Европы. Они сейчас (положительно — Ред.) оценивают потенциал нашего региона, нашей юрисдикции. Но если я им скажу о новых инициативах по налогам — это напрямую повлияет на снижение привлекательности МФЦА», — отмечает эксперт.
Он обратил внимание, что финцентр конкурирует с международными юрисдикциями — Дубаем и Сингапуром. «И возникает диссонанс по венчурному управлению… В Казахстане создали Комитет по искусственному интеллекту, говорят о развитии дата-инфраструктуры. Все это требует инвестиций, и не все их можно привлечь здесь… Мы также
были шокированы новостью (о планируемом введении налога — Ред.) и надеемся, что предлагаемые поправки приняты не будут. Потому что у нас сейчас открылось хорошее окно — возможность встать на технологическую карту мира. Предлагаемые поправки могут все изменить», — считает Алим Хамитов.
Глава QAMS Данияр Темирбаев добавил, что Миннацэкономики представило законопроект нового Налогового кодекса на прошлой неделе.
«В четверг, 20 июня, его будут презентовать в министерстве финансов. В настоящее время МНЭ намерено получить обратную связь от экспертов по предлагаемым поправкам… Пока в министерстве не объясняют причину планируемых изменений. Думаю, их инициатива связана с определенными недоимками в бюджете… Как раз вопрос негативного влияния предлагаемых норм на инвестклимат планируется обсудить с вице-министром нацэкономики… Недавно было опубликовано мнение МФЦА по этим поправкам. Согласно их сообщению, на уровне правительства вопрос по их введению еще не решен», — резюмировал он.