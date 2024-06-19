Инициатива шокировала — главы инвестфондов об отмене налоговых льгот

«Эффект от всех средств, которые государство потратило и продолжает тратить на содержание этой площадки, привлечение зарубежных инвесторов, сводится к нулю. Ежегодно на содержание этой площадки выделяется около 10 млрд тенге. И это происходит уже несколько лет. Согласно последним озвученным данным, на создание МФЦА было потрачено 100 млрд тенге. Она была создана в первую очередь для привлечения зарубежных инвесторов. И сейчас центр прекрасно работает, но это может измениться… На сегодня у (инвестфондов — Ред.) под управлением находится около 1 млрд долларов. Эта сумма будет постепенно расти, но при сохранении определенных льгот, в том числе налоговых», — подчеркивает Ержан Мусин.