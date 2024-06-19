Готовность зерноуборочной техники к жатве в хозяйствах Гродненской области составляет 67%

«На прошлой неделе первый комбайн вышел в Свислочском районе на уборку небольшого объема сурепицы на семена. В целом хозяйства планируют приступить к уборке зерновых ориентировочно с 25 июня. Подготовка к жатве идет планово. На сегодняшний день готовность комбайнов составляет 67%», — сказал Игорь Сорокин. Он добавил, что это достаточный показатель в связи с тем, что вход в уборочную будет плавным за счет уборки озимого ячменя, площади которого увеличиваются, а также рапса.



Председатель облсельхозпрода отметил, что ежегодно обновляется парк зерноуборочной техники. «На вооружении аграриев региона — 1,22 тыс. единиц зерноуборочной техники преимущественно отечественного производства. Ежегодно мы закупаем новую технику, более мощную и производительную. Пополнение автопарков произошло и в этом году — закуплены 30 комбайнов. Самые крупные пополнения пришлись на Волковысский район (четыре единицы), а также Мостовский и Новогрудский районы (по три единицы техники)», — отметил Игорь Сорокин.



Готовность по зерносушильным комплексам составляет 65%. Ключевая задача — подготовить весь парк зерноуборочной техники, сушильные комплексы до 1 июля.



Говоря о состоянии зерновых в Гродненской области, Игорь Сорокин отметил, что их выход из зимы был хорошим. «Виды на урожай были очень даже высокие. Но практически месяц без дождей с холодом повлиял на культуры, и были большие опасения, что придется много пересевать. Но прошедшие дожди и теплые ночи выровняли ситуацию. И мы ожидаем если не рекордного, то среднего за последние годы урожая. По крайней мере сейчас развитие культур неплохое», — подчеркнул глава комитета.



Игорь Сорокин отметил, что и главные герои — аграрии региона — настроены на жатву: «Люди понимают важность уборки, потому что один день год кормит. Соответственно все настроены, как и каждый год, на результат».