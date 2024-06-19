Узбекистан отменит НДС на импорт ювелирного оборудования

В презентации, предложенной Министерством экономики и финансов вместе с Торгово-промышленной палатой, акцентировано внимание на необходимости пересмотра текущих условий работы отрасли и стимулирования внутреннего производства.
Планируется совершенствование деятельности ассоциации «Узбекзаргарсаноати», расширение ее полномочий и реорганизация системы управления.
В целях поддержки производителей отрасли предложено применять льготы, предусмотренные для членов Ассоциации «Хунарманд», и к индивидуальным предпринимателям — производителям ювелирных изделий, являющимся членами Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».
Дополнительно обсуждается введение нулевой таможенной ставки и НДС на импорт оборудования и материалов, не производимых в Узбекистане, до 1 октября 2026 года. Вопросы создания специализированных ювелирных центров также находятся в стадии активного обсуждения, пилотные проекты готовы для Ташкента и Наманганской области.
В планах также установление нулевой ставки таможенной пошлины для экспортируемых в США ювелирных изделий, произведенных в Узбекистане, по системе GSP.
Президент поручил доработать предложенные инициативы и разработать программу развития отечественной ювелирной промышленности на период до 2027 года.