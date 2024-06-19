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Узбекистан отменит НДС на импорт ювелирного оборудования

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами развития ювелирной промышленности Узбекистана. Среди предложений — введение нулевой ставки таможенной пошлины и НДС на импорт оборудования и материалов для ювелирной отрасли, не производимых в стране, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В презентации, предложенной Министерством экономики и финансов вместе с Торгово-промышленной палатой, акцентировано внимание на необходимости пересмотра текущих условий работы отрасли и стимулирования внутреннего производства.

Планируется совершенствование деятельности ассоциации «Узбекзаргарсаноати», расширение ее полномочий и реорганизация системы управления.

В целях поддержки производителей отрасли предложено применять льготы, предусмотренные для членов Ассоциации «Хунарманд», и к индивидуальным предпринимателям — производителям ювелирных изделий, являющимся членами Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».

Дополнительно обсуждается введение нулевой таможенной ставки и НДС на импорт оборудования и материалов, не производимых в Узбекистане, до 1 октября 2026 года. Вопросы создания специализированных ювелирных центров также находятся в стадии активного обсуждения, пилотные проекты готовы для Ташкента и Наманганской области.

В планах также установление нулевой ставки таможенной пошлины для экспортируемых в США ювелирных изделий, произведенных в Узбекистане, по системе GSP.

Президент поручил доработать предложенные инициативы и разработать программу развития отечественной ювелирной промышленности на период до 2027 года.