Узбекистан отменит НДС на импорт ювелирного оборудования

Дополнительно обсуждается введение нулевой таможенной ставки и НДС на импорт оборудования и материалов, не производимых в Узбекистане, до 1 октября 2026 года. Вопросы создания специализированных ювелирных центров также находятся в стадии активного обсуждения, пилотные проекты готовы для Ташкента и Наманганской области.