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В Беларуси в январе-мае построили 12,7 тыс. новых квартир

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — мае 2024 года организациями всех форм собственности построено 12,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1225,3 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 383,1 тыс. кв.м общей площади, или 31,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 246,4 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 457,4 тыс. кв.м общей площади жилья, или 37,3% от общего ввода по республике.

недвижимость