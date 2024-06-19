В Беларуси в январе-мае построили 12,7 тыс. новых квартир

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 383,1 тыс. кв.м общей площади, или 31,3% от общего объема введенного жилья.



Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 246,4 тыс. кв.м.



В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 457,4 тыс. кв.м общей площади жилья, или 37,3% от общего ввода по республике.